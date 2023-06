PSV laat oog vallen op toptalent dat stage liep bij Manchester United

PSV wil zich volgens het Eindhovens Dagblad deze zomer versterken met Karol Borys. De pas zestienjarige middenvelder van Slask Wroclaw staat ook bij een hoop andere clubs op het lijstje.

Borys staat bekend als een van de grootste talenten van Polen en maakte het afgelopen seizoen zijn debuut op het hoogste Poolse niveau. Sindsdien speelde hij nog vijf wedstrijden in de Ekstraklasa. Bij PSV ligt een contract voor drie seizoenen klaar voor de aanvallende middenvelder, maar een deal is hoogst onzeker.

De Eindhovense club ervaart namelijk een hoop concurrentie voor de handtekening van Borys. AC Milan wordt genoemd als een van de geïnteresseerde clubs. Anderhalf jaar geleden liep het toptalent stage bij Manchester United.

PSV zou volgens Poolse media een behoorlijke kans maken op de handtekening van Borys omdat de club met Jong PSV actief is in de Keuken Kampioen Divisie. Het is niet bekend wat Borys, die nog tot medio 2024 vastligt bij zijn club, moet kosten. Vermoed wordt dat het gaat om meerdere tonnen.