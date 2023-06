'PSV nadert akkoord met Peter Bosz, deal kan elk moment rondkomen'

PSV en Peter Bosz (59) zijn het nagenoeg eens over een samenwerking. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International is een akkoord nabij en wordt de deal op korte termijn rondgemaakt. Bosz wordt in Eindhoven de opvolger van Ruud van Nistelrooij.

Het feit dat Bosz aan de slag gaat bij de nummer twee van de Eredivisie komt niet uit de lucht vallen; al langer was duidelijk dat de clubloze oefenmeester de belangrijkste kandidaat was om zich over de erfenis van Van Nistelrooij te mogen ontfermen. Volgens VI zijn de onderhandelingen donderdag 'in een stroomversnelling gekomen', waardoor een akkoord elk moment verwacht wordt.

Bosz was sinds 2017 niet meer actief in Nederland. Destijds verliet hij Ajax, waarmee hij de finale van de Europa League wist te bereiken, na één seizoen om aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund. Daarna bleef hij in het buitenland en werkte hij achtereenvolgens bij Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais, dat hem in oktober 2022 ontsloeg.

Met PSV hoopt Bosz direct in zijn eerste seizoen voor de landstitel te kunnen gaan. De Eindhovenaren waren al vijf jaar niet meer de beste van Nederland, maar voor Bosz zou een kampioenschap met PSV zelfs zijn eerste titel op het hoogste niveau betekenen. Vooralsnog bevat zijn prijzenkast enkel het winnen van de Eerste Divisie met Heracles Almelo in het seizoen 2004-05.