'PSV niet enige Nederlandse optie Wijnaldum: zijn naam valt ook bij Feyenoord'

PSV is in de markt voor Georginio Wijnaldum. De Eindhovenaren denken nadrukkelijk aan de aanvallende middenvelder. Dat is echter niet de enige club waar die naam valt: ook bij Feyenoord gaat Wijnaldum geregeld over de tong.

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl althans naar aanleiding van het nieuws over Wijnaldum en PSV. Volgens zowel De Telegraaf als Voetbal International volgt PSV de international van het Nederlands elftal dus. “De naam van Wijnaldum valt ook geregeld in het Maasgebouw, al zocht Feyenoord vooralsnog géén officiële toenadering om de dure middenvelder te strikken.”

Ook voor PSV geldt dat er belangstelling nog niet zeer concreet is, omdat er nog geen aanbieding is gedaan, weet het ED. Voor de club uit het Philips Stadion is Wijnaldum eveneens een relatief dure optie: als Wijnaldum bereid is om terug te keren naar Nederland, zal hij een flink deel van zijn torenhoge salaris bij Paris Saint-Germain moeten laten vallen. Hoewel het er niet op lijkt dat AS Roma de koopoptie licht, zou dat nog wel roet in het eten kunnen gooien als de Romeinen besluiten om dat wel te doen.

Wijnaldum liet in een recentelijk interview wat ruimte voor een terugkeer naar de Eredivisie. “Ik maak mijn keuzes op gevoel. Als ik vind dat ik naar Nederland moet of wil, zou ik die keuze maken. Maar die heb ik nu nog niet gemaakt”, sloot de middenvelder de rentree in de Nederlandse competitie niet uit. Wijnaldum begon zijn loopbaan bij Feyenoord en maakte in 2011 de overstap naar PSV.