Quilindschy Hartman baalt van stempel: 'Dat is niet zo'

Quilindschy Hartman vindt het jammer dat hij bekendstaat als een blessuregevoelige speler. Dat stempel heeft hij naar eigen zeggen ten onrechte gekregen.

Hartman was het voorbije seizoen een van de revelaties van Feyenoord. Toch waren er in de voorbereiding nog twijfels over de linkervleugelverdediger. Die twijfels waren ingegeven door de fysieke problemen waar Hartman in de zomer nog mee kampte. De Rotterdammers haalden met Marcos López en Fredrik André Bjørkan twee linksbacks naar De Kuip, maar zij werden al snel voorbijgestreefd door Hartman.

Hoewel de 21-jarige Hartman het afgelopen seizoen na het veroveren van de basisplaats bijna alles speelde, staat hij nog steeds bekend als blessuregevoelig. "Bij Feyenoord Onder 19 was ik twee jaar lang topfit en heb ik alles gespeeld. Vorig jaar liep ik dan die kruisbandblessure op, dat was mijn eerste lange blessure. Het is irritant om het stempel te krijgen van blessuregevoelige jongen. Dat is niet zo, ik had alleen wat langer nodig om fysiek sterker te worden. Ik voel me nu sterk en ben ook niet bang om geblesseerd te raken", aldus Hartman tegenover Helden Magazine.

Voorlopig vertrekt Hartman nog niet bij Feyenoord. Wel hoopt hij in de toekomst de stap naar een topcompetitie te maken. "De Premier League staat voor mij op de eerste plaats. Die competitie vind ik gruwelijk en past het best mij. Italië zou ik ook mooi vinden. Ik heb nu twee keer tegen Lazio gespeeld en twee keer tegen AS Roma."