Rafael van der Vaart geniet nog altijd van Luka Modrić: 'Hij heeft mij daar groot gemaakt'

Rafael van der Vaart heeft nog altijd mooie herinneringen aan zijn tijd samen met Luka Modrić. De veertigjarige oud-voetballer speelde met de Kroaat samen in het shirt van Tottenham Hotspur. Van der Vaart genoot in Londen van het samen voetballen met de 37-jarige middenvelder.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Kroatië werd Van der Vaart gevraagd naar zijn periode met Modrić. Presentator Henry Schut vroeg hem bij de NOS of hij had verwacht dat zijn oud-ploeggenoot op deze leeftijd nog in de absolute top zou spelen. "Jazeker", was het stellige antwoord van Van der Vaart. "Hij was al heel professioneel, alleen maar met voetbal bezig. Wij gingen bij Tottenham na de training nog wel eens de kroeg in. Dan ging hij naar huis om te slapen."

"Hij was zo verschrikkelijk goed", vervolgde de 109-voudig Oranje-international. "Ik als nummer tien hoefde de bal nooit op te halen met hem achter me. Hij draaide open en speelde meteen, altijd met buitenkant rechts, de bal tussen de linies door. Hij heeft mij daar groot gemaakt, zo zie ik het. Het was heel gemakkelijk voetballen met hem. We hadden een goed elftal, maar hij was de sleutelspeler. Hij kon beter met rechts buitenkant spelen dan met zijn binnenkant. Dat was echt waanzinnig."

Na de mooie verhalen van Van der Vaart werd ook tafelgenoot Pierre van Hooijdonk betrokken in het gesprek. Hij geniet ook nog altijd met volle teugen van Modrić, die hij bij de beste spelers ter wereld schaart. "Ik vind dat hij daar in de buurt komt. Maar hij heeft een bescheiden imago, zo is hij. Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat het imago de voetballer maakt. Dat zie je bij hem niet. Het zijn de voetbalkwaliteiten op de grasmat die hem zo goed maken."