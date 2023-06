Rafael van der Vaart pinkt traantje weg op Vaderdag na schitterend nieuws over zoon Damian

Rafael van der Vaart schuift op Vaderdag extra trots aan bij de NOS om de analyse te verzorgen bij de troostfinale van de Nations League tussen Nederland en Italië. Een dag voor de wedstrijd kwam het nieuws naar buiten dat zijn zoon Damian (17) volgend seizoen bij Ajax speelt, en dat doet zijn vader meer dan goed.

"Heel leuk", zegt de trotse vader desgevraagd. "Hij heeft een weekje stage gelopen en mag het nu een jaar laten zien", legt Van der Vaart vervolgens uit. Daarbij moet Ajax nog wel overeenstemming bereiken met Damians huidige club Esbjerg, zo houdt Rafael nog een slag om de arm.

Presentator Henry Schut heeft begrepen dat Van der Vaart junior gaat aansluiten bij de Onder 18 van Ajax. Dat wordt bevestigd door vader Rafael, die wel toevoegt dat zijn zoon bij tijd en wijle ook in de Onder 17 zou kunnen spelen: "Daar is een regeling voor." Het feit dat zijn zoon aan de slag gaat bij de club waar hij als speler zijn debuut als prof maakte laat Van der Vaart niet onberoerd: "Onwijs leuk, ik kan niet ontkennen dat ik een klein traantje heb weggepinkt."

Naast Van der Vaart neemt Pierre van Hooijdonk plaats. Ook híj heeft een voetballende zoon, die al wat verder in zijn loopbaan is: Sydney van Hooijdonk scoorde afgelopen seizoen zestien keer voor sc Heerenveen, dat de spits huurde van het Italiaanse Bologna. Sydney keert in principe terug naar Italië, zegt vader Pierre. Al lijkt de kans toch zeker aanwezig dat hij naar een nieuwe club op zoek mag. "Ze beginnen op 11 juli pas met trainen", legt Pierre uit waarom dat nog wel even kan duren.