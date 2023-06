Ajax akkoord met Damian van der Vaart; omschrijving De Telegraaf doet fans likkebaarden

Ajax gaat in zee met Damian van der Vaart, zoon van oud-international Rafael van der Vaart. De zeventienjarige middenvelder is mondeling akkoord met de Amsterdamse club en gaat komend seizoen in Ajax Onder-18 spelen, zo meldt De Telegraaf zaterdagavond.

Damian der Vaart staat op dit moment nog onder contract bij het Deense Esbjerg. Daar ligt hij nog vast tot het einde van dit kalenderjaar. “Het is de bedoeling dat Damian komend seizoen in Ajax onder 18 gaat spelen. Maar het papierwerk moet nog in orde worden gemaakt”, bevestigt zijn vader Rafael desgevraagd.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf omschrijft Damian van der Vaart als ‘een sluwe nummer 10, met zachte voetjes en ogen in zijn rug’. Volgens het dagblad doet de jeugdinternational van het Nederlands elftal als voetballer denken aan zijn vader. Daarmee doet De Telegraaf de fans van Ajax likkebaarden. “Alleen is Damian rechts- en Rafael linksbenig”, klinkt het.

Rafael van der Vaart wil niet te veel druk op zijn zoon leggen. De oud-middenvelder en analist vindt het vooral belangrijk dat Damian gaat genieten van zijn tijd in Ajax. “Het is de droom van mijn zoon en geen project van mij.”