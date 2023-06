Ricardo Pepi heeft keuze tussen Feyenoord en PSV gemaakt

Ricardo Pepi heeft FC Augsburg laten weten zijn loopbaan bij PSV te willen voortzetten, zo onthult het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige aanvaller is van mening dat het Philips Stadion de beste omgeving om op dit moment zijn carrière te ontwikkelen. Augsburg geeft gehoor aan die wens en gaat voor nu alleen in gesprek met PSV.

Waar eerder werd gemeld dat Pepi elf miljoen euro plus een doorverkooppercentage moet kosten, gaat Augsburg volgens bronnen rond de situatie nu akkoord met een transfersom van acht à negen miljoen euro, inclusief bonussen. PSV heeft de Duitse club laten weten zaken te willen doen, wat volgens het Eindhovens Dagblad erop duidt dat Peter Bosz toestemming heeft gegeven voor het aantrekken van Pepi.

Naast PSV is ook Feyenoord geïnteresseerd in Pepi. De kampioen van de Eredivisie is, nu Augsburg alleen met PSV in gesprek wil, echter niet aan zet. Afgelopen seizoen kwam Pepi op huurbasis uit voor FC Groningen. Hoewel de spits zijn club niet voor degradatie wist te behoeden, maakte hij wel indruk door twaalf keer te scoren in 26 Eredivisie-wedstrijden.

Pepi maakte anderhalf jaar geleden voor zestien miljoen euro de overstap van FC Dallas naar Augsburg. Een gelukkig huwelijk werd het niet. Begin april zei de aanvaller niet te willen terugkeren naar zijn Duitse werkgever. "Dat heb ik de club ook al laten weten. Er zijn me dingen voorgespiegeld en beloofd die niet waargemaakt zijn. Dan is het simpel: dan moet je op zoek naar een andere club", gaf hij aan tegenover Voetbal International.