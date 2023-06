Roger Schmidt blaast loftrompet over ex-Feyenoorder: 'Ik wist niet dat hij zó goed is'

Roger Schmidt sleepte vorige week de Portugese landstitel in de wacht en zette daarmee de kroon op een uitstekend eerste seizoen bij Benfica. Niet alleen in de competitie, maar ook in de Champions League maakte de Portugese grootmacht indruk. Onder meer ex-Feyenoorder Frederik Aursnes was volgens Schmidt een van de belangrijkste schakels in zijn kampioenselftal.

Aursnes kwam in de zomer over van Feyenoord en is inmiddels uitgegroeid tot een van de bepalende spelers van Benfica. Van nature is Aursnes een middenvelder, maar dit seizoen heeft hij zich ontwikkeld tot een multi-inzetbare speler. “Ik had na zijn overstap hoge verwachtingen, maar hij heeft ze nog overtroffen. Hij is zo’n speler waar we het over hadden: compleet. Voetbaltechnisch prima en fysiek sterk”, vertelt Schmidt in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

“Hij heeft zich bij Benfica doorontwikkeld van een controlerende middenvelder naar iemand die ook als buitenspeler uit de voeten kan én die ik als rechtsback heb gebruikt. Of we nog meer types als Aursnes op het oog hebben in Nederland? Haha, we zullen zien”, gaat de ex-PSV-oefenmeester verder.

Benfica behaalde dit seizoen liefst 87 punten en dat was voldoende voor de 38ste landstitel in de clubhistorie. Aursnes staat volgens Schmidt aan de basis van dit succes. “Fredrik is een supergreep geweest, een sleutelspeler in het team. Aursnes viel me direct op toen we met PSV tegen Feyenoord speelden. Maar ik zeg eerlijk: ik wist niet dat hij zó goed was”, sluit Schmidt af.