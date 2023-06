Ronald Koeman weerlegt woorden van critici: 'Met alle respect, maar wij zijn Nederland'

Ronald Koeman hoopt dat men in Nederland de strijd om de Nations League als serieuze prijs ziet. Het in 2019 geïntroduceerde toernooi wordt vooral gezien als vervanging van vriendschappelijke wedstrijden. Koeman kan zich echter niet vinden in die beoordeling.

Koeman stond in 2019 al met het Nederlands elftal in de finale van de Nations League. Uiteindelijk werd er verloren van Portugal. "Gedurende het toernooi kregen we wel de indruk dat het een heel serieuze prijs is", aldus Koeman in een interview met de kanalen van OnsOranje. "Ik had het daar afgelopen maandag nog met Virgil over bij aankomst. Hoe blij Portugal was dat ze in 2019 van ons wonnen in de finale en dus de Nations League wonnen."

We mogen dus verwachten dat Oranje er alles aan gaat doen om de bokaal in Nederland te houden. "Je kan de Nations League, een EK en een WK winnen. Waarschijnlijk is de ranking dat het mooier is om het EK of WK te winnen dan de Nations League. Maar het is wel een prijs", weet Koeman, die ook wijst naar het verleden. "Met alle respect, wij zijn Nederland. We kunnen maar terugkijken op een prijs. Dat leeft wel, ook met de ervaring van de spelers uit de eerste editie."

De manschappen van Koeman moeten twee wedstrijden zien te winnen om de tweede prijs uit de historie van ons land te winnen. Op woensdag 14 juni (20.45 uur) staat de halve finale tegen Kroatië op het programma in Enschede. Daarna volgt zondag 18 juni mogelijk de finale in De Kuip in Rotterdam. De andere twee deelnemers aan de eindronde van de Nations League zijn Spanje en Italië. De verliezers van de halve finales treffen elkaar in de troostfinale.