Ronald Koeman wijst naar mogelijke Oranje-debutant: 'Dit is een soort herkansing voor hem'

Ronald Koeman is zeer te spreken over de ontwikkeling van Sven Botman. De centrumverdediger heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Newcastle United en zit nu bij het Nederlands elftal voor de eindronde van de Nations League. Koeman sluit niet uit dat Botman gaat spelen in het hart van de defensie.

In gesprek met de kanalen van OnsOranje werd de bondscoach gevraagd naar zijn indruk van Botman. "Zeer positief, hij heeft een geweldig seizoen met Newcastle gehad", aldus een duidelijke Koeman. "Hij had de pech dat hij tijdens de vorige interlandperiode in maart een van de vijf zieken te zijn. Dat was dusdanig slecht dat hij naar huis ging. Dit is een soort herkansing voor hem. Je ziet dat hij veel mogelijkheden heeft."

Koeman weet nog niet of Botman rijp is voor een basisplaats tijdens de eindronde van de Nations League. "Misschien is dat wel de positie binnen het Nederlands elftal waar de meeste concurrentie is. Met allerlei spelers die centraal kunnen spelen. Uiteindelijk kies je de beste en de beste verdediging. Maar hij maakt een geweldig ontwikkeling door, is nog jong en heeft veel bagage vanuit de Premier League. Dat schat ik goed in."

De selectie van Koeman laat al zien dat de strijd om de plekken in de defensie zwaar wordt. Aanvoerder Virgil van Dijk (Liverpool) lijkt verzekerd van een plekje. Daarnaast hebben Matthijs de Ligt (Bayern München) en Jurriën Timber (Ajax) al de nodige ervaring. Ook Feyenoorder Lutsharel Geertruida kan in het hart van de defensie spelen. Daley Blind zit ook bij de selectie van Koeman, maar hij staat op de reservelijst.