Ruud Gullit meedogenloos: 'Hoewel ze vaak worden opgehemeld, geven ze niet thuis als het moet'

Ruud Gullit twijfelt aan de leiderschapskwaliteiten van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Het is de oud-voetballer opgevallen dat de Oranje-internationals vaak niet thuis geven op de momenten dat het moet. Zo ook vorige week, toen het Nederlands elftal het in de finaleronde van de Nations League opnam tegen Kroatië en Italië.

De ogen waren in De Kuip en De Grolsch Veste gericht op Van Dijk en De Jong, van wie werd verwacht dat zij het team op sleeptouw zouden nemen. Dat lukte ze echter niet. "Lange tijd heb ik al mijn twijfels bij het functioneren van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong bij Oranje. Hoewel ze door sommige mensen op handen worden gedragen in Nederland, zelfs vaak opgehemeld, constateer ik toch dat die twee belangrijke spelers niet thuis geven als het moet. Iedere keer halen ze niet het niveau wat je van ze mag eisen als leidende, bepalende internationals", schrijft Gullit in zijn column in De Telegraaf.

Zeuren over het spel van bijvoorbeeld Xavi Simons of Mats Wieffer vindt Gullit niet gepast. "Als zulke jonge onervaren spelers – ze hebben respectievelijk een jaar en een half jaar Eredivisie-ervaring - door het ijs zakken, ligt de verantwoordelijkheid in het veld bij de leiders als Van Dijk en De Jong. Zij zetten zulke neo-internationals in mijn optiek in de kou door ze onvoldoende bij de hand te nemen. Ervaren, dragende spelers moeten de bondscoach en de medespelers individueel helpen."

Voor Gullit is het eigenlijk geen verrassing dat Van Dijk en De Jong de kar bij Oranje niet kunnen trekken. "Ik denk dat Van Dijk en De Jong die leidinggevende capaciteiten niet hebben. Eigenlijk vraag ik iets van ze, wat ze niet hebben. Zij hebben meer aandacht nodig voor hun eigen spel. Maar voor een bondscoach is het moeilijk werken zonder leiders in het veld. Al helemaal omdat wordt verondersteld dat Van Dijk en De Jong die leiders wel zijn."

