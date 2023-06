Ryan Gravenberch kan glimlach niet onderdrukken als naam Ajax valt in interview over Bayern

Ryan Gravenberch sluit een vertrek bij zijn club Bayern München deze zomer niet uit. De 21-jarige middenvelder kwam tijdens zijn eerste seizoen in de Bundesliga weinig aan spelen toe. Voorafgaand aan het EK met Jong Oranje sprak Gravenberch zich uit over zijn situatie in de Allianz Arena.

"Ik had verwacht dat ik meer minuten zou maken dan ik nu heb gedaan. Ik dacht wel wat meer kansen te krijgen", vertelt Gravenberch in gesprek met ESPN. De ex-Ajacied heeft tegelijkertijd veel geleerd tijdens zijn eerste jaar in Duitsland. "Je traint iedere dag met de Europese top, op de training gaat ook alles sneller. Je moet sneller handelen en nadenken, ook fysiek is alles wat mannelijker. Vooral mentaal heb ik ook veel geleerd."

Toch ziet de geboren Amsterdammer het niet zitten om nog een seizoen vooral op de bank te zitten. "Het gaat erom dat ik gewoon wil spelen, dat is op mijn leeftijd het belangrijkste. Ik hoop dat dat bij Bayern is. En als dat niet zo is, moeten we maar verder kijken. Ik heb ook tegen iedereen gezegd dat ik niet nog zo'n jaar wil hebben. Natuurlijk kun je niet altijd in de basis staan, maar wel regelmatig. Zodat je veel minuten maakt."

Bayern nam Gravenberch een jaar geleden voor maximaal 24 miljoen euro over van Ajax. ESPN-verslaggever Cristian Willaert opperde daarom of een tijdelijke rentree in de Johan Cruijff ArenA een optie is. "In het voetbal weet je het nooit. Maar daar is nog niet over gesproken", besloot Gravenberch lachend. Hij begint vandaag met Jong Oranje aan het EK. In de groepsfase wachten wedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van België, Portugal en Georgië.