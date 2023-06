Sadio Mané eindigt seizoen tóch positief: Senegal verrast Brazilië in Lissabon

Hoewel hij met Bayern München de Duitse landstitel binnen wist te slepen, kon Sadio Mané niet terugkijken op een geslaagd eerste seizoen in Duitsland. De aanvaller sluit deze jaargang echter tóch met een positieve noot af. Met twee treffers was hij belangrijk voor Senegal, dat Brazilië in Lissabon verrassend met 2-4 versloeg.

Mané kwam afgelopen zomer nog als grote ster aan bij Bayern, dat hem met grote verwachtingen oppikte bij Liverpool. De vleugelspeler wist echter vaak niet te overtuigen in het shirt van Der Rekordmeister. Een ontsteking in het kuitbeen zette vervolgens tot overmaat van ramp ook nog eens een streep door zijn WK-deelname.

Dinsdagavond sloot Mané het seizoen dus alsnog met een glimlach af. Brazilië werd in het Estádio José Alvalade van Sporting Portugal met 2-4 opzij gezet. Lucas Paquetá zette de Goddelijke Kanaries nog wel op voorsprong, maar via Habib Diallo kwam Senegal terug in de wedstrijd. In de tweede helft liep de Afrikaans kampioen via een eigen goal van Marquinhos en een treffer van Mané vervolgens uit tot een 1-3 voorsprong. Marquinhos deed kort daarna nog wel wat terug, maar het slotakkoord was weer voor Mané. Diep in blessuretijd schoot hij een strafschop achter de Braziliaanse doelman Ederson.

En dus kan Mané met een iets lekkerder gevoel op vakantie. De vraag is waar zijn toekomst ligt. Hoewel hij zelf aangaf zich volgend seizoen te willen revancheren in Beieren, zou Bayern overwegen na één jaar alweer afscheid van hem te nemen om zo ruimte in het salarishuis beschikbaar te maken.

Brazilië stond tegen Senegal onder leiding van interim-bondscoach Ramon Menezes, die tijdelijk het stokje overneemt van de na het WK opgestapte Tite. De vijfvoudig wereldkampioen hoopt spoedig een definitieve nieuwe bondscoach aan te stellen, het liefst in de persoon van Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti.