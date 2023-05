Bayern zeer ontevreden over grootverdieners: 'Tuchel wil af van Duits international'

Het lijkt een drukke transferzomer te gaan worden voor Bayern München. Trainer Thomas Tuchel zou achter de schermen al druk bezig zijn de selectie van Der Rekordmeister voor volgend seizoen vorm te geven. Of daarin een plaats is voor grootverdieners als Sadio Mané en Serge Gnabry, is nog maar de vraag.

De veelbesproken Mané kwam afgelopen zomer over van Liverpool en was de beoogde nieuwe doelpuntenmachine na het vertrek van Robert Lewandowski. De Senegalees slaagde daar mede door blessureleed echter niet in. Toen hij na het verloren Champions League-duel met Manchester City een klap uitdeelde aan collega Leroy Sané kwam zijn positie er nog slechter voor te staan. Inmiddels wordt geopperd dat Bayern Mané zou willen betrekken in een ruil met Napoli, waarbij de Nigeriaanse spits Victor Osimhen de omgekeerde weg zou moeten bewandelen.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zou Tuchel intern ook hebben aangegeven ontevreden te zijn over Duits international Gnabry. Volgens Kicker zou ook de 27-jarige oud-speler van Arsenal en Werder Bremen uit mogen zien naar een nieuwe werkgever. Daarbij helpt het echter niet dat zijn contract afgelopen zomer is verlengd tot medio 2026, "inclusief een royaal salaris", zo weet het tijdschrift te melden. Gnabry, die in januari nog bakken kritiek kreeg na een bezoekje aan een mode-evenement in Parijs, zou alleen willen vertrekken als zijn nieuwe werkgever zijn forse salaris wil evenaren of zelfs verhogen.

Ook voor de Nederlandse enclave wordt het een spannende zomer, zo is de verwachting. Kicker benadrukt nog maar eens dat Ryan Gravenberch, ondanks het feit dat hij baalt van zijn geringe speeltijd, deze zomer niet mag vertrekken. "De Nederlander wordt intern gezien als Europees toptalent", zo weet het tijdschrift, "iedereen moet nog even geduld hebben." Of Noussair Mazraoui en Daley Blind na de zomerstop nog actief zijn in München is echter hoogst onzeker.