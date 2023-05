Daley Blind twijfelt openlijk over toekomst: 'Dat is precies waar ik veel over nadenk'

Daley Blind (33) liet Ajax afgelopen winter achter zich om zijn loopbaan verrassend voort te zetten bij Bayern München. Bij Der Rekordmeister is zijn inbreng echter beperkt, waardoor een zomers vertrek voor de hand ligt. In de podcast Football is Life van FC Afkicken praat Blind openhartig over de afweging die hij komende zomer gaat maken.

Blinds voormalige ploeggenoot Jan Vertongen vraagt de 101-voudig international of hij in een topcompetitie actief wil blijven of dat hij de voorkeur heeft voor een kleinere competitie. "Dat is precies waar ik veel over nadenk", antwoordt Blind. "Je hebt bepaalde opties en je maakt bepaalde afwegingen. Dan maak je de keuze: kies je voor een grotere competitie bij een waarschijnlijk mindere club en dat je mee gaat doen in de middenmoot of kies je voor een lager niveau, maar dat je dan wel bij een club gaat spelen die meedoet om de titelstrijd?", aldus Blind.

Daarbij is het sportieve plaatje leidend, maar niet langer de enige factor van belang, zo geeft Blind ook aan. "'Het ligt ook aan het land van de competitie. Wil ik kiezen voor het leven of kies ik puur voor het voetbal? Of een combinatie? Of wil ik dichtbij Amsterdam blijven spelen, zodat ik af en toe naar huis kan? Dat zijn veel factoren waar ik nog over twijfel."

Afgelopen winter liet Ajax het kind van de club transfervrij vertrekken, nadat Blind onder toenmalig trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats kwijt was geraakt. Destijds leek het Antwerp van voormalig Ajax-directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel lange tijd de beste papieren te hebben om Blind over te nemen van de Nederlandse recordkampioen. Nu zijn avontuur bij Bayern niet is geworden wat hij ervan had gehoopt, zou de Belgische bekerwinnaar en kampioenskandidaat mogelijk een nieuwe poging kunnen gaan wagen. De afstand naar Amsterdam is in ieder geval gunstig; de rit van de Nederlandse hoofdstad naar de Belgische havenstad is in twee uur te overbruggen.