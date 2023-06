Salaris en contractduur Tijjani Reijnders bij AC Milan uitgelekt in Italiaanse media

Het salaris dat Tijjani Reijnders (24) gaat verdienen als hij bij AC Milan aan de slag gaat is uitgelekt in de Italiaanse media. Volgens de gezaghebbende Gazzetta dello Sport strijkt de middenvelder jaarlijks 1,7 miljoen euro op als hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract in Milaan zet. Vóór het zover is moet Milan nog wél overeenstemming met AZ zien te bereiken over de hoogte van de transfersom die het betaalt voor Reijnders.

Reijnders is in het elftal van trainer Stefano Pioli één van de beoogde opvolgers van Sandro Tonali, die naar Newcastle United vertrekt. Volgens La Gazzetta zijn de onderhandelingen tussen Milan en AZ nog niet geopend, maar de roze sportkrant heeft al wel een idee wat Reijnders zou moeten kosten. "De Nederlander kan voor 18 á 20 miljoen euro komen", zo valt donderdag te lezen.

Buiten Reijnders komt ook Ruben Loftus-Cheek het middenveld van de Rossoneri versterken. De speler van Chelsea landde woensdagavond in Milaan, waar hij een dag later een contract tekent. De 27-jarige Engelsman speelde afgelopen seizoen in totaal 33 wedstrijden voor de tegenvallende Blues en kan zowel verdedigend als meer centraal op het middenveld uit de voeten.

Als AZ en Milan eruit komen, zal Reijnders voor vijf jaar gaan tekenen bij de nummer vier van de Serie A van afgelopen seizoen. Met die positie verzekerde Milan zich van Champions League-voetbal in de komende jaargang. Afgelopen jaar was de zevenvoudig winnaar van de cup met de grote oren voor het eerst in lange tijd weer eens succesvol in het miljardenbal. De club bereikte de halve finale, waarin stadgenoot Inter over twee wedstrijden te sterk bleek.

