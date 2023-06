'SC Heerenveen heeft opvolger Van Hooijdonk in vizier, drieslag voor RKC Waalwijk'

SC Heerenveen ziet in Nicolás Cordero (24) een optie om de nieuwe spits te worden. Na het vertrek van huurling Sydney van Hooijdonk zoeken de Friezen een concurrent voorin voor Daniel Karlsbakk. Tot dusver kwam Cordero alleen nog uit in zijn thuisland, waardoor dit zijn eerste avontuur buiten Argentinië kan worden.

Dat meldt de Leeuwarder Courant. Op dit moment komt Cordero namens CA Huracán uit op het hoogste niveau van Argentinië. Omdat hij naast een Argentijns ook een Spaans paspoort heeft, is hij financieel interessant, omdat voor hem niet de hoofdprijs op tafel hoeft te komen qua salaris. Spelers van buiten de Europese Unie vallen namelijk in een andere, veel hogere categorie.

In totaal speelde Cordero 103 officiële duels op het hoogste niveau van Argentinië, waarin hij vijftien doelpunten maakte en vijf assists gaf. Het kan de eerste zomeraanwinst worden voor sc Hereenveen, dat komend weekend de eerste training afwerkt. De verwachting is dan dat middenvelder Charlie Webster op huurbasis is aangesloten: hij komt over van Chelsea. Verder zijn er nog geen aanwinsten gepresenteerd door sc Heerenveen.

RKC Waalwijk haalt spits en nog twee transfers aanstaande

Niet alleen sc Heerenveen is naarstig op zoek naar een extra aanvaller, ook RKC Waalwijk is de markt opgegaan, maar al met succes. De club heeft Richonell Margaret overgenomen van TOP Oss, al was hij daar niet bepaald een goaltjesdief. Afgelopen seizoen maakte hij één treffer in 22 officiële duels. “Met Richonell voegen we een aanvaller toe aan onze selectie. We geven hem graag de kans om zijn talent binnen onze omgeving de juiste stimulans te geven”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld. Volgens het Brabants Dagblad komen daar spoedig buitenspeler Denilho Cleonise (FC Twente, foto) en rechtsback Raz Meir (Maccabi Haifa) nog bij.

🦁 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮, 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐥𝐡𝐨! — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) June 26, 2023

𝗥𝗶𝗰𝗵𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗮𝗿𝗲𝘁 = 🟡🔵 — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) June 26, 2023