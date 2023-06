Schema KKD: Brabantse derby snel op de rol, Lukkien kan duel met Emmen omcirkelen

De KNVB heeft woensdagochtend het speelschema voor de Keuken Kampioen Divisie in het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Dinsdagavond bleek dat er met het duel tussen SC Cambuur en FC Emmen in de eerste ronde al een kraker op het programma staat, maar nu zijn ook alle overige wedstrijden bekend.

Zo staan er in de derde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie opnieuw een aantal mooie wedstrijden op het programma. Degradant FC Groningen neemt het dan in de eigen Euroborg op tegen Willem II, terwijl FC Emmen op bezoek gaat in Doetinchem bij De Graafschap. In de vierde speelronde van de competitie staat de eerste Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II al op de rol. De Tilburgers spelen dit duel thuis.

Trainer Dick Lukkien van FC Groningen zal vooral op zoek gaan naar het duel met FC Emmen, de club waar hij deze zomer vertrok en zo veel successen heeft gekend. In speelronde 10, op maandag 23 oktober, staat de eerste ontmoeting op de planning. Dan komt FC Emmen op bezoek in de Euroborg. 19 januari wacht het weerzien aan De Oude Meerdijk voor de trainer.

De KNVB meldt op de website dat het een stuk ingewikkelder was om aan alle eisen van de clubs te voldoen: "Het wordt steeds lastiger om met alle wensen en verzoeken van betrokkenen een goed competitieprogramma vast te stellen. Als we voor het seizoen 2024/25 dezelfde obstakels en belemmeringen moeten verwerken als voor dit seizoen, gaat het niet lukken om een competitieprogramma te maken", zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal.