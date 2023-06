Sierd de Vos zwaait met shirt op zelfde avond dat hij werd vrijgesproken na 'misplaatste' grap richting Vida

Sierd de Vos kwam zondagavond in het nieuws nadat hij van de rechter te horen had gekregen dat hij niet bestraft werd voor een grap richting voetballer Domagoj Vida. Op diezelfde avond zijn er beelden opgedoken dat Sierd de Vos het naar zijn zin heeft op het Bier & Ballen-festival in Breda. Zo deelde Sjoerd Mossou vier foto’s waar de voetbalcommentator op te zien was.

Op één van die vier foto’s is te zien hoe De Vos in zijn blote buik staat te zwaaien met zijn shirt. De vraag is wat daar de reden van was. De Vos werd vrijgesproken in een zaak die Vida tegen hem aanspande. In november 2021 maakte de voetbalcommentator een grap over het uiterlijk van de Kroatische verdediger, die bij Vida in het verkeerde keelgat schoot. De rechtbank vond de opmerking ‘niet grappig, maar misplaatst en smakeloos’, maar veroordeelde El Sierd niet.