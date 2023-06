Rechter doet uitspraak in door Domagoj Vida aangespannen zaak tegen Sierd de Vos

Sierd de Vos is vrijgesproken in een zaak die door Domagoj Vida tegen hem was aangespannen. De commentator van Ziggo Sport maakte in november 2021 bij de Champions League-wedstrijd tussen Besiktas en Ajax (1-2) een grap over het uiterlijk van de Kroatische verdediger en werd daarvoor aangeklaagd. Hoewel de rechtbank Midden-Nederland de opmerking 'niet grappig, maar misplaatst en smakeloos' vindt, wordt De Vos niet veroordeeld.

De Vos maakte de opmerking toen Vida voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd de hand van Ajax-captain Dusan Tadic schudde. "Besiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van Vida. Die is namelijk zo lelijk: normaal gesproken mag hij op dit tijdstip niet spelen, omdat er veel kinderen kijken", zei de commentator, die met het beledigen van de verdediger geen vrienden maakte in Kroatië.

Zo werd De Vos onder meer door het Kroatische sportmedium Gol op zijn plek gezet. "Waarom doet hij dit werk? Wat een schandalige verschijning van de commentator. De zege van Ajax werd overschaduwd door een schandelijke optreden van Sierd de Vos. Hij heeft een kenmerkende manier van commentaar geven en weet hoe hij uit een normaal kader binnen zijn werk moet springen. Het is hem niet vreemd dat hij spelers beledigt. Het wordt interessant om te zien of Vida of zijn club Besiktas reageert op deze uitbarsting", werd er geschreven.

Vida liet het er niet bij zitten, spande een zaak aan tegen De Vos en eiste een rectificatie plus 5.000 euro aan immateriële schadevergoeding. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de uitlating van de commentator niet onrechtmatig was en dat in dit geval het recht op vrijheid van meningsuiting van De Vos prevaleert boven het belang van Vida bij eerbiediging van zijn eer en goede naam. "De rechtbank kwalificeert de uitlating als een misplaatste en tevens smakeloze grap. Dat het hier een grappig bedoelde opmerking betreft (die niet grappig ís, maar misplaatst en smakeloos), is ook voldoende duidelijk voor het publiek", valt te lezen in het vonnis.

Volgens de rechtbank zal niemand de uitlating zo hebben begrepen dat De Vos serieus vindt dat Vida 'erg lelijk' is en dat zijn club een ontheffing moet aanvragen voor wedstrijden die vroeg in de avond worden gespeeld omdat er dan kinderen kijken. "Evenmin wordt de eister door de gedaagde ergens van beschuldigd. De uitlating betreft dus geen mededeling of beschuldiging van feitelijke aard."