Silvio Berlusconi op 86-jarige leeftijd overleden

Silvio Berlusconi is maandagmorgen overleden, zo melden diverse Italiaanse media. De oud-voorzitter van AC Milan werd 86 jaar.

Berlusconi stond tussen 1986 en 2017 aan het roer bij AC Milan. Onder zijn leiding won de Italiaanse club alles wat er te winnen viel. In 2018 stapte Berlusconi in bij AC Monza, dat enkele jaren later voor het eerst naar de Serie A promoveerde.

Als premier van Italië had Berlusconi in drie periodes de touwtjes in handen: van 1994 tot 1995, van 2001 tot 2006 en van 2008 tot 2011. Berlusconi stond naast politicus ook bekend als media-magnaat. Zo bezat hij meerdere kranten en tv-stations.

De afgelopen jaren kampte Berlusconi met een slechte gezondheid. Twee maanden geleden werd de oud-premier van Italië gediagnosticeerd met leukemie. Deze maandag overleed hij in het San Raffaele-ziekenhuis, waar hij afgelopen vrijdag was opgenomen.