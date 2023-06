'Situatie Mazraoui wordt steeds slechter: Bayern zet zinnen op Champions League-winnaar'

Bayern München ziet in Kyle Walker een mogelijke versterking voor deze transferzomer. De rechtsback lijkt te mogen vertrekken bij Manchester City en kan de stap maken naar de Bundesliga. Dat zou bijzonder slecht nieuws zijn voor de in Duitsland ongelukkige Noussair Mazraoui.

Mazraoui (25) werd een jaar geleden door Bayern transfervrij opgepikt bij Ajax. Het is de international van Marokko sindsdien nog niet gelukt om een vaste waarde te worden in de Allianz Arena. Dat had onder meer te maken bij de stevige concurrentie van voornamelijk Joshua Kimmich, Benjamin Pavard en João Cancelo. Uiteindelijk kwam de rechtsback in alle competities tot 26 wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels ziet zijn toekomst er nog minder rooskleurig uit. Bayern gaat volgens Florian Plettenberg, journalist van Sky Sport, werk maken van de komst van Walker. De 33-jarige Engelsman heeft nog een contract tot medio 2024 bij City, waar hij al zes seizoenena achter de rug heeft. Bayern zocht nog geen contact met The Citizens, maar heeft al wel gesproken met Walker. Hij ziet de stap wel zitten, weet SPORT1.

De ex-speler van Sheffield United, Northampton Town, Queens Park Rangers, Aston Villa en Tottenham Hotspur kan een nieuwe concurrent worden voor Mazraoui. De ex-Ajacied liet onlangs volgens Kicker al aan de clubleiding van Bayern weten dat hij wil vertrekken uit zijn uitzicht op speeltijd niet groter gaat worden. Mazraoui heeft nog een contract dat hem tot de zomer van 2026 aan Bayern bindt.