Slot voelde enorme druk bij Feyenoord: 'Dan is het de grootste afgang die er te bedenken is'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft in de slotfase van de Eredivisie een heel grote druk gevoeld om de titel binnen te slepen. De oefenmeester stond onder hoogspanning en dat was deels ook te merken aan zijn humeur. “Op een gegeven moment denk je: als het níet gaat lukken, dan is het de grootste afgang die er te bedenken is.”

In een groot interview op de clubsite blikt Slot terug op voornamelijk zijn tweede seizoen bij Feyenoord, waarin eigenlijk al direct de druk er vol op lag. “Misschien wel omdat ik nog nooit een prijs heb gewonnen als trainer. Als je dat doet, dan geeft dat misschien een bepaalde rust. In Nederland zijn we er koning in op druk op een trainer te leggen. Ik ben nu twee volledige seizoenen hoofdtrainer (bij AZ werd hij eerder ontslagen en was er een coronajaar, red.), maar dit jaar móést ik een prijs pakken. Anders zou je opeens 'een trainer zijn die geen prijzen pakt'. Die druk voel je”, erkende Slot, die in zijn eerste jaar bij Feyenoord weliswaar de Conference League-finale haalde, maar geen eremetaal won.

“Je weet dat het niet elk jaar gebeurt dat Feyenoord kampioen wordt en dat het ongelofelijk veel voor de mensen betekent”, vervolgt Slot, die daardoor de spanning steeds verder voelde oplopen gedurende de titelrace. “De spanning veranderde van positief naar negatief. Ik was een van de weinige Nederlanders die lang getwijfeld heeft of we het wel zouden halen. Bijna iedereen zei tegen mij dat we het wel zouden halen.”

Dat had mede te maken met het feit dat Slot nog geen prijs had gewonnen. “Nu heb je wat meer rust voor jezelf”, aldus Slot, die Napoli als voorbeeld noemde van de club die bijvoorbeeld de eerste kans op de Italiaanse landstitel liet liggen. “Maar de druk is ook zo groot omdat de hunkering naar het winnen van een prijs bij deze club zo groot is. Omdat het speciaal is. En we hadden een exceptionele transferzomer achter de rug waarin Feyenoord nog nooit zoveel geld had verdiend. Dat bij elkaar opgeteld bij de manier van spelen, maakt het voor mij en elke Feyenoorder heel bijzonder.”