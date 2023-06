Sneijder verstoort interview Van Bommel: "Je weet hoe die kleine is", appje voor Noa Lang

Mark van Bommel gaat Noa Lang een appje sturen. De Nederlandse buitenspeler zorgde hoogstpersoonlijk voor een zege van Club Brugge op Union Sint-Gillis. Met voorbereidend werk was hij belangrijk bij de 1-1 en nam zelf de 1-2 voor zijn rekening. Zijn doelpunt was uiteindelijk overigens niet beslissend voor de titelstrijd, want bij een gelijkspel zou Antwerp ook kampioen zijn geworden.

Maar ook bij die cruciale gelijkmaker gaf Lang een assist en daarvoor gaat Van Bommel hem nog wel bedanken. “Ik ga Noa Lang wel een appje sturen, ja. Dat heb ik nog niet gedaan, ik had wel de trainer van Club Brugge op de app”, zei de coach van Antwerp FC bij Ziggo Sport. “Een uitzonderlijke speler. Hij heeft zijn kuren, maar als je hem kan raken en meeneemt, is hij een absolute topspeler in België.”

Het vraaggesprek werd een paar keer onderbroken, omdat Wesley Sneijder de coach probeerde te bellen en ook een aantal berichten stuurde. De gasten in de uitzending deden Sneijder een berichtje of hij tien minuten wilde wachten tot het interview afgelopen was, maar hij bleef Van Bommel bestoken. “Je weet hoe die kleine is, haha”, glimlachte Van Bommel over de berichten zijn oud-collega. Elke keer als Sneijder belde, was hij even onzichtbaar voor de tv-kijkers.

Van Bommel is dolblij met de dubbel, zeker nadat het een week eerder nog misging met een late tegengoal tegen Sint Union-Gillis. “Vorige week ging iedereen er vanuit dat het zou gebeuren. Toen was de teleurstelling zó groot en zaten we diep in de put. Die knop kun je niet zomaar omzetten”, wist de oefenmeester, die zichzelf omschreef als ‘een geslagen vogeltje’.

Een week later stond hij alsnog met de titel in zijn handen en heeft hij opeens de dubbel gewonnen in België, nadat hij bij PSV en VfL Wolfsburg voortijdig werd ontslagen. “Je wordt als coach vaak gemeten aan prijzen, maar dat is voor mij niet het allerbelangrijkste. De spelers zijn de graadmeter voor mij, daar doe je het uiteindelijk voor. Als zij aangeven wat te hebben geleerd en je een goede trainer te vinden, daar doe je het uiteindelijk voor. Dat is de bevestiging voor mij.” Een bevestiging was ook de Pro League Award voor 'Trainer van het Jaar'. Na de dubbel kreeg hij die maandagavond uitgereikt en was daarmee de opvolger van Felice Mazzù.