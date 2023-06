Sneijder wordt verrast en schrikt van legende die achter hem komt staan

Marco Materazzi stond zaterdagavond kort RTL7 te woord in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul. De legende van Internazionale zag zijn oud-ploeggenoot Wesley Sneijder als analist achter de tafel staan en liet hem schrikken.

Toch leek het bezoek gepland. "Beloofd is beloofd", zei Materazzi, Nadat Sneijder door had wie achter hem stond, was hij blij om zijn oude vriend weer te zien. Materazzi kreeg van Marcel Maijer de vraag hoe denkt over het huidige Inter; hij zei gelijkenissen te zien met de ploeg waar hij zelf voor speelde.

"We moeten als een familie spelen, als een team, met passie", adviseerde hij het huidige Inter voor de Champions League-finale tegen Manchester City. "We hebben dit seizoen acht clean sheets gehouden in de Champions League, dat moeten we weer doen."

Materazzi dacht nog even terug aan de gewonnen Champions League in 2010. Dat was de laatste keer dat Inter de Cup met de Grote Oren veroverde. "Wij wonnen de prijs, we wonnen de treble, we speelden als een familie. We waren als broers", zei Materazzi tegen Sneijder.