UEFA neemt besluit over in opspraak geraakte Szymon Marciniak

Szymon Marciniak fluit volgende week zaterdag gewoon de finale van de Champions League tussen Manchester City en Internazionale. De UEFA heeft besloten niet in te grijpen.

Marciniak is in opspraak geraakt omdat hij afgelopen maandag een toespraak heeft gehouden op een extreemrechtse bijeenkomst. De UEFA startte een onderzoek, waarna Marciniak zijn uitgebreide excuses aanbood en verduidelijking gaf over zijn aanwezigheid bij het evenement. Anti-discriminatiegroepen verzochten de Europese voetbalbond om Marciniak niet van de finale te halen.

Marciniak was deze week een van de sprekers bij de Everest-bijeenkomst ter promotie van de extreemrechtse Konfederacja-partij. Slawomir Mentzen, de organisator van de bijeenkomst en tevens leider van de partij, is een controversiële politicus. "We zijn tegen joden, gays, abortus, belasting en de Europese Unie", somde hij in 2019 de vijf belangrijkste punten van zijn partij op.