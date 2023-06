Szymon Marciniak ligt week voor fluiten Champions League-finale onder vuur

Szymon Marciniak is een week voordat hij de Champions League-finale moet fluiten in opspraak geraakt. De 42-jarige Poolse scheidsrechter ligt onder vuur omdat hij deze week een toespraak heeft gehouden op een extreemrechtse bijeenkomst. De UEFA is een onderzoek gestart naar Marciniak en brengt naar verwachting deze vrijdag een statement naar buiten.

"De UEFA is op de hoogte van de beschuldigingen met betrekking tot Szymon Marciniak en eist dringend opheldering. De UEFA en de hele voetbalgemeenschap verafschuwen de 'waarden' die door deze groep worden gepromoot en nemen deze kwestie zeer serieus", zo laat de Europese voetbalbond in een eerste verklaring weten aan Poolse en Britse media.

Artikel gaat verder onder video

Marciniak was afgelopen maandag een van de sprekers bij de Everest-bijeenkomst ter promotie van de extreemrechtse Konfederacja-partij. Slawomir Mentzen, de organisator van de bijeenkomst en tevens leider van de partij, is een controversiële politicus. "We zijn tegen joden, gays, abortus, belasting en de Europese Unie", somde hij in 2019 de vijf belangrijkste punten van zijn partij op.

Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van Marciniaks aanwezigheid op de bijeenkomst. Zoals het nu staat, fluit hij volgende week zaterdag de finale van de Champions League tussen Manchester City en AC Milan. Eerder dit seizoen leidde hij ook al de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk.