Spanje treft Kroatië in finale Nations League, volop transfergeruchten bij Ajax en PSV | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 15 juni.

Joselu schiet Spanje in extremis naar finale Nations League, Oranje treft Italië in troostfinale

Spanje neemt het zondagavond tegen Kroatië op in de finale van de Nations League. In de Grolsch Veste in Enschede werd Italië met 2-1 verslagen door een late treffer van Joselu. De Italianen rest eerder op de zondag de troostfinale, waarin Nederland de tegenstander zal zijn. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Opmerkzame Twitteraars kunnen hun oren niet geloven tijdens Spanje - Italië: 'Hallucineer ik nu...'

Oplettende kijkers bij de halve finale van de Nations League tussen Spanje en Italië hoorden na een uur spelen een aantal opvallende liedjes vanaf de tribunes van de Grolsch Veste komen. Het niet volledig uitverkochte stadion van FC Twente lijkt niet alleen gevuld met supporters uit de beide deelnemende landen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Oranje wacht pittige troostfinale: Italië slechts één keer verslagen in de laatste 40 jaar

Het Nederlands elftal neemt het zondagmiddag in de troostfinale van de Nations League op tegen een geduchte tegenstander, zo blijkt in ieder geval uit de onderlinge balans tegen Italië. Sinds het Nederlands elftal op het WK in 1978 met 2-1 won van de Italianen, lukte dat in de zestien confrontaties daarna nog maar één keer. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Ajax concurreert met Liverpool en PSG; Fabrizio Romano noemt transfersom van 17,5 miljoen

Ajax heeft zich officieel gemeld bij de vader en zaakwaarnemer van Arda Güler gemeld, zo bericht de Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu donderdagavond op Twitter. De Amsterdammers hebben echter grote concurrentie in de strijd om het toptalent van Fenerbahçe. Het hele artikel lezen? Klik hier!



'PSV moet vrezen voor zeer goedkoop vertrek van Simons'

Xavi Simons kan mogelijk deze zomer voor een lager bedrag dan twaalf miljoen euro vertrekken naar Paris Saint-Germain. Eerder werd het bovengenoemde bedrag genoemd, maar het bedrag lijkt volgens de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano zelfs nog wat lager te zijn. Het hele artikel lezen? Klik hier!

'PSV nog lang niet zeker van Spierings: middenvelder kan rechtstreeks de Champions League in'

De transfer van Stijn Spierings (27) naar PSV is nog lang geen zekerheid. De middenvelder beschikt bij Toulouse, dit seizoen winnaar van de Franse beker, over een aflopend contract. De Eindhovenaren leken daar lang gebruik van te gaan maken, maar krijgen nu concurrentie vanuit Frankrijk. Het hele artikel lezen? Klik hier!