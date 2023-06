'PSV nog lang niet zeker van Spierings: middenvelder kan rechtstreeks de Champions League in'

De transfer van Stijn Spierings (27) naar PSV is nog lang geen zekerheid. De middenvelder beschikt bij Toulouse, dit seizoen winnaar van de Franse beker, over een aflopend contract. De Eindhovenaren leken daar lang gebruik van te gaan maken, maar krijgen nu concurrentie vanuit Frankrijk.

Volgens Voetbal International is RC Lens namelijk ook geïnteresseerd in de oud-speler van Sparta, RKC Waalwijk en Levski Sofia. Lens eindigde afgelopen seizoen knap als tweede in de Ligue 1 achter landskampioen Paris Saint-Germain. Daardoor mag de club zich opmaken voor de Champions League, waarin het direct instroomt in de groepsfase.

Spierings staat sinds oktober 2020 onder contract bij Toulouse, dat hem destijds voor een half miljoen euro overnam van het Bulgaarse Levski Sofia. Na twee seizoenen op het tweede niveau promoveerde Spierings afgelopen zomer met Toulouse naar de Ligue 1, waarin de club zich moeiteloos handhaafde op de dertiende plaats. Bovendien werd de Franse beker veroverd nadat FC Nantes in de finale met liefst 5-1 werd geklopt.

Na de bekerwinst dreigt het succesteam van Toulouse uit elkaar te vallen. Eerder al werd bekend dat Branco van den Boomen de club eveneens transfervrij verlaat. Hij tekende inmiddels een contract bij Ajax. Spierings zou zijn landgenoot dus achterna kunnen naar de top van de Eredivisie, maar zou dus ook een fraaie stap binnen Frankrijk kunnen gaan maken.