Sparta mag Olij bedanken voor historische overwinning in Utrecht

Sparta Rotterdam heeft een goede uitgangspositie neergezet in de play-offwedstrijd om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De Spartanen wonnen met 1-2 in de Domstad en kunnen Nick Olij wel bedanken voor deze overwinning. Waar de Rotterdammers op een 0-2 voorsprong kwamen door goals van Vito van Crooij en Tobias Lauritsen, hield de sluitpost heel veel ballen tegen. Alleen topscorer van de Eredivisie Anastasios Douvikas kon de doelman nog passeren.

Sparta beleeft een prachtig seizoen en kan dat belonen met een plek in de voorrondes van UEFA Conference League. De Rotterdammers speelden al jaren niet meer Europees en kunnen geschiedenis gaan boeken door het dit jaar wel te halen. Het moest dan wel Utrecht van zich afschudden. In de competitie verloor Sparta tweemaal van de Utrechters en dus wist de Rotterdamse club waar het aan toe was.

Sparta had het lastig tegen Utrecht, maar ging toch met 0-2 rusten tegen de angstgegner van dit seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn kreeg na een ingreep van de VAR een penalty. Van Crooij mocht achter de bal staan en die schoot ijskoud binnen. Later in de eerste helft werd de voorsprong nog wat comfortabeler door een afstandsschot van Lauritsen in de linkeronderhoek.

Waar de Rotterdammers vrij weinig kansen nodig hadden om te scoren, lukten het de Utrechters niet om Olij te passeren. De keeper had een aantal formidabele reddingen in huis en hield zijn ploeg op de been. Wat Utrecht ook maar probeerde, elke keer stak de goalie van Sparta er een stokje voor.

Toch kon Olij niet elke bal tegenhouden, want in de zeventigste minuut wist Douvikas dan toch de 1-2 te maken voor Utrecht. De Griek kreeg de bal via een verdediger voor de voeten en kon de bal binnentikken. Door de vele reddingen van de goalie bleef het 1-2 en kan Sparta zondag de volgende ronde veiligstellen.