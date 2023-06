Spijkerharde buitenlandse kritiek voor Oranje: 'Hij was de enige die er wat creativiteit in stopte'

De buitenlandse media zijn meedogenloos voor het Nederlands elftal na het zwakke optreden in de troostfinale van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman maakte zondag een lamlendige indruk en ging met 2-3 onderuit tegen Italië.

De wedstrijd begon dramatisch voor het Nederlands elftal, dat al na twintig minuten tegen een 0-2 achterstand aankeek. "Oranje liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden en maakte zowel de 1-2 als de 2-3, maar pas nadat Ronald Koeman zijn slechte opstelling van de eerste helft omgooide", schrijft La Gazzetta Dello Sport. "Oranje liet de bal wel rondgaan, maar zonder veel fantasie. De enige die er wat creativiteit in stopte, was Cody Gakpo."

Het Nieuwsblad is geschrokken van wat Oranje voor rust liet zien tegen Italië. "Tegen Italië (2–3) was het vooral één helft lang abominabel", schrijft de Belgische krant. "Bij de pauze stond het al 0–2 voor Italië, dat nochtans met een veredeld B-elftal aantrad. Nederland speelde slechts één kans bij mekaar en was voorts een zootje ongeregeld. Club Brugge-speler Noa Lang, die een basisplek kreeg maar na 45 minuten vervangen werd, kon niks klaarmaken."

Door de derde nederlaag in vier wedstrijden neemt de druk op Koeman toe, stelt de BBC. "Koeman keerde na het WK terug als bondscoach van het Nederlands elftal en kent een hobbelige start van zijn tweede periode. Dit resultaat volgt op een 4-0 nederlaag tegen Frankrijk in de EK-kwalificatie en de 4-2 tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League."

De nederlaag in de troostfinale staat volgens Marca niet op zichzelf. "Nederland blijft zoeken naar zijn identiteit in wat een moeilijk decennium voor het Nederlandse voetbal is", concludeert de Spaanse krant. Mundo Deportivo rept zelfs over een 'nachtmerrie' voor Oranje. "Het Nederlands elftal hoorde voor rust al het gefluit van de eigen fans. Dit is de derde nederlaag in vier wedstrijden sinds Koeman weer bondscoach is."