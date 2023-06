Stijn Spierings hakt knoop door: geen PSV, maar Stade Bollaert-Delelis

Stijn Spierings blijft actief in de Ligue 1, zo meldt Foot Mercato. De middenvelder van Toulouse wordt begeerd door PSV, maar zou hebben gekozen voor een overgang naar het eveneens geïnteresseerde RC Lens.

Spierings onderhandelt al weken met PSV. In de tussentijd is Lens er echter in geslaagd om de Nederlander te verleiden om naar Stade Bollaert-Delelis te trekken. Er zouden videogesprekken hebben plaatsgevonden, die geleid hebben tot een persoonlijk akkoord. "Het enige wat nu nog ontbreekt, is een bezoek voor de medische keuring", schrijft Foot Mercato.

Spierings beschikt bij Toulouse, afgelopen seizoen winnaar van de Franse beker, over een aflopend contract. Daardoor kan hij transfervrij vertrekken. Lens eindigde afgelopen seizoen knap als tweede in de Ligue 1, op slechts een punt van landskampioen Paris Saint-Germain. Voor Spierings lonkt dus de groepsfase van de Champions League, een garantie die PSV niet kan bieden.

Sinds oktober 2020 staat Spierings onder contract bij Toulouse, dat hem destijds voor een half miljoen euro overnam van het Bulgaarse Levski Sofia. Na twee seizoenen op het tweede niveau promoveerde hij afgelopen zomer met Toulouse naar de Ligue 1, waarin de club zich moeiteloos handhaafde met een dertiende plaats. In de bekerfinale werd Nantes met liefst 5-1 geklopt.