Stuntclub Sparta is de grote favoriet om absoluut topseizoen met twee wedstrijden te rekken

Sparta Rotterdam kan zondagmiddag het topseizoen met nog eens twee wedstrijden rekken, als het in eigen huis de klus kaart tegen FC Utrecht. Op Het Kasteel verdedigt de stuntploeg van Maurice Steijn een 1-2 voorsprong uit het uitduel tegen de Domstedelingen.

Als we naar de odds kijken, is Sparta de grote favoriet om de finale van de play-offs te bereiken.

Sparta, de nummer zes van de Eredivisie, verraste dit seizoen vriend en vijand door maandenlang keurig mee te draaien in de subtop. Een jaar eerder vocht de club nog tegen degradatie, nu won de club achttien van de 34 wedstrijden. Dat deed het regelmatig met grote cijfers: zes keer bedroeg de winstmarge meer dan drie doelpunten verschil.

FC Utrecht beschikt echter over een geducht wapen: Eredivisie-topscorer Anastasios Douvikas. De Griek vond in de reguliere competitie negentien keer het net en was ook in het heenduel tegen Sparta trefzeker, waardoor hij zijn club in ieder geval nog wat perspectief bood voor de return in Rotterdam.

