FC Twente-fans die verstandelijk beperkte steward op het spoor gooiden gaan de gevangenis in

De drie supporters van FC Twente die op 22 januari na de wedstrijd tegen FC Utrecht een verstandelijk beperkte man mishandelden zijn veroordeeld tot maandenlange celstraffen, zo meldt Tubantia. De Bornse mannen kwamen dronken uit De Grolsch Veste, vielen het slachtoffer in de trein aan en gooiden hem vervolgens op het spoor. Omstanders schoten te hulp en redden de man. Twee minuten later raasde een intercity voorbij.

Jan L. (58) is schuldig bevonden aan poging tot doodslag en moet achttien maanden naar de gevangenis, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij is volgens de rechtbank degene die Sacco van Munster (61), steward bij Twente, op het spoor gooide. Raymond K. (47) en Mark E. (44) zijn veroordeeld tot zes maanden celstraf. Zij mishandelden de man zowel in de trein als op het perron.

Van Munster had het in de trein opgenomen voor een meisje dat in de coupé door de mannen was uitgescholden. De rechtbank achtte het 'volstrekt ongeloofwaardig' dat E. de intentie had om de boel te sussen. Ook de verklaring van K. dat hij het slachtoffer niet raakte, werd niet geloofd. Dat werd versterkt door het ophitsende gesprek dat de mannen in de trein voerden. "Hij gaat er in Borne uit hè, dan is hij voor mij", werd er gezegd.

Van Munster werd door omstanders van een wisse dood gered. Op Koningsdag werden drie mannen geëerd voor hun daad. "Zonder hen was ik er niet meer geweest", zei het slachtoffer toen.