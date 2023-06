AFCA Supportersclub opent aanval op Valentijn Driessen en Mike Verweij

De AFCA Supportersclub heeft de aanval geopend op De Telegraaf. De woede van de supportersvereniging van Ajax richt zich vooral op Valentijn Driessen en Mike Verweij, die een 'belangrijke bijdrage' zouden hebben geleverd aan de onrust binnen de club.

"Dat de media ons aller Ajax het gehele seizoen bekritiseerden om de prestaties in het veld – en een gebrek aan technisch beleid buiten het veld – is logisch. Het voetbal was dit seizoen gewoon niet om aan te zien. Daarnaast hebben we lang moeten wachten op de aanstelling van een technisch directeur en weten we tot op heden niet wie de nieuwe trainer wordt", schrijft de supportersvereniging, die onafhankelijk van Ajax opereert, maar wel door de club wordt erkend. Supportersvereniging Ajax (SVA) is de officiële supportersvereniging.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf is volgens de supportersvereniging het voorbije seizoen een stap te ver gegaan door op de persoon te spelen en Ajax te beschadigen. "Een lichtend voorbeeld hiervan is de zogenaamde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf en diens collega, chef voetbal Valentijn Driessen. Met hun columns en podcasts hebben ze dit seizoen weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de onrust binnen onze club. Ze maken gebruik van niet-integere leden van de vereniging Ajax die het nodig vinden om interne informatie naar beide heren te lekken."

Als voorbeeld wordt een publicatie van Verweij over het opstappen van de bestuursraad genoemd. "Aan het begin van de Algemene ledenvergadering op 24 mei jl. kondigt voorzitter Frank Eijken via een verklaring het aftreden van de voltallige bestuursraad aan, in verband met een gebrek aan vertrouwen. De voorzitter is nog niet eens klaar met het oplezen van zijn verklaring of Verweij weet in De Telegraaf te melden dat de bestuursraad is opgestapt. Een duidelijk voorbeeld van dat er een lijntje is tussen de journalist en een onbetrouwbare bron (bronnen?) binnen de vereniging."

"Je kunt je na al die jaren afvragen wat de bedoelingen zijn van De Telegraaf met de columns en podcasts van Driessen en Verweij. Laat De Telegraaf nu al jaren Official Mediapartner zijn van Ajax. Ja, je leest het goed: Official Mediapartner. Wij vragen ons af wat de toegevoegde waarde is om een Official Mediapartner te hebben en wat je van deze samenwerking mag verwachten. In onze ogen doet mediapartner De Telegraaf door hun berichtgeving alleen maar afbreuk aan onze mooie club", gaat het statement verder.

De supportersvereniging vraagt zich af of Ajax moet doorgaan met De Telegraaf als Official Mediapartner. "De AFCA Supportersclub adviseert de Ajax-directie om goed af te wegen of je het contract met zo’n ‘onbetrouwbare’ partner moet verlengen. Wij zien namelijk niet hoe dit een positieve bijdrage aan onze club levert."