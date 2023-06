'Ten Hag geeft niet op: Manchester United legt verbeterd bod neer bij Chelsea'

Erik ten Hag heeft de jacht op Chelsea-middenvelder Mason Mount nog niet opgegeven. Volgens journalist David Ornstein van The Athletic heeft Manchester United woensdag een verbeterd voorstel naar Londen gestuurd. Tussen vraag en aanbod zit echter nog wel een significant gat, want Chelsea zou een hoger tegenvoorstel hebben gedaan.

Het nieuwste bod uit Manchester zou Chelsea maximaal 50 miljoen pond (58 miljoen euro) op kunnen leveren, schrijft Ornstein. De Londenaren zouden een tegenvoorstel van minimaal 60 miljoen pond plus vijf miljoen aan bonussen hebben gedaan. De totale transfersom voor Mount zou daarmee op ruim 75 miljoen euro komen te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Mount kwam in het seizoen 2017-18 op huurbasis uit voor Vitesse. In totaal speelde de Engelsman veertig wedstrijden voor de Arnhemmers. Daarin scoorde hij veertien keer en leverde hij tien keer een assist waaruit een teamgenoot tot scoren kwam. Na het succesvolle seizoen bij Vitesse zou onder meer Ajax belangstelling voor Mount hebben getoond, maar Chelsea besloot hem te verhuren aan het Derby County van toenmalig trainer Frank Lampard.

Toen Lampard een jaar later als manager op Stamford Bridge aan de slag ging bij de club waar hij als speler groot werd, kreeg Mount ook de kans in de hoofdmacht van Chelsea. Die pakte hij met beide handen aan; de middenvelder groeide al snel uit tot basisspeler en debuteerde in september 2019 ook in de Engelse nationale ploeg, waarvoor hij inmiddels 36 keer uitkwam.

Afgelopen seizoen beleefde Mount echter een matige jaargang. In 35 wedstrijden kwam hij slechts drie keer tot scoren. Een blessure aan het bekken hield hem vanaf maart bovendien langdurig aan de kant. Chelsea kocht ondertussen voor honderden miljoenen aan nieuwe spelers en moet dus ook proberen een aantal spelers te verkopen. De club doet volop zaken met Saudi-Arabië, waar liefst vijf spelers naartoe zouden kunnen vertrekken. Bovendien verkast Mateo Kovacic naar landskampioen Manchester City.