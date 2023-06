Donyell Malen heeft zijn goede vorm van Borussia Dortmund doorgetrokken naar het Nederlands elftal. De aanvaller was in de wedstrijd tegen Kroatië verantwoordelijk voor de openingstreffer. Op aangeven van Mats Wieffer schoof de ex-speler van PSV de bal hard in de verre hoek achter de kansloze doelman Dominik Livaković.

