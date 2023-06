Transfergeweld barst los in Amsterdam: FC Twente pikt multifunctionele speler op in ArenA

Youri Regeer laat Ajax achter zich en vervolgt zijn loopbaan bij FC Twente. De negentienjarige Haarlemmer heeft in De Grolsch Veste zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2027. Dat is goed nieuws voor de fans van Twente, die de afgelopen weken vooral uitgaand transfernieuws te horen kregen.

Zo maakt Ramiz Zerrouki de overstap naar Feyenoord en worden ook onder meer Václav Černý, Virgil Misidjan, Julio Pleguezuelo en Gijs Smal in verband gebracht met een vertrek uit Enschede. Met de entree van Regeer heeft Twente in ieder geval alvast een gewenste versterking binnen. De talentvolle ex-Ajacied kan zowel in de achterhoede als op het middenveld uit de voeten en kan dus een goede toevoeging zijn aan de selectie van de nieuwe trainer Joseph Oosting.

"Ik ben ontzettend blij en trots met deze mooie stap in mijn carrière", laat Regeer weten op de clubwebsite. "Ik hoop mij verder te ontwikkelen binnen deze prachtige club. Ik kan niet wachten om te beginnen aan het nieuwe seizoen en veel stappen te maken op persoonlijk vlak en samen met het team. Tot snel in de Grolsch Veste!" Ook technisch directeur Jan Streuer is tevreden. "Youri is een groot talent en een vrij complete en multifunctionele speler."

Regeer speelde in de jeugd van SV Zandvoort en Rijnsburgse Boys. Daarna werd hij opgepikt door ADO Den Haag, dat hem vervolgens na twee jaar al verloor aan Ajax. In dienst van de Amsterdammers kwam Regeer tot acht wedstrijden. De jongeling lag nog tot medio 2025 vast bij Ajax, waar hij vooral namens de beloften veel in actie kwam. Uiteindelijk bleef de teller namens Jong Ajax steken op 91 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde Regeer zes keer. Volgens De Telegraaf betaalt Twente 900.000 euro aan Ajax.