Turks voetbalmedium maakt zich volstrekt belachelijk met absurd transfergerucht over Ajax

BBO Sports heeft dinsdag een lachwekkend gerucht over Ajax de wereld in gebracht. Het Turkse voetbalmedium, met op het moment van schrijven ruim 414.000 volgers op Twitter en daarmee een belangrijk nieuwsmedium in Turkije, meldt dat de Amsterdamse club acht miljoen euro plus drie spelers over heeft voor Arda Güler, waaronder de inmiddels bij Pisa teruggekeerde Lorenzo Lucca.

Dat Ajax serieuze belangstelling heeft voor Güler, lijkt inmiddels wel zeker. Vrijwel alle Turkse media hebben het achttienjarige toptalent van Fenerbahçe inmiddels in verband gebracht met een zomerse transfer naar Amsterdam, terwijl de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano vorige week meldde dat Güler een ontsnappingsclausule van 17,5 miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Het gerucht dat dinsdag door BBO Sports naar buiten werd gebracht, lijkt echter ongeloofwaardig. Volgens het Turkse voetbalmedium heeft Ajax een transfersom van acht miljoen euro over voor de komst van Güler, plus drie spelers: Calvin Bassey, Owen Wijndal en Lucca. Daarnaast zou Ajax bereid zijn om met Fenerbahçe een doorverkooppercentage van 20% voor de Turkse club af te spreken bij een eventuele toekomstige transfer van Güler.

Bassey en Wijndal zijn zeker niet onomstreden in Amsterdam, waardoor het niet volstrekt ondenkbaar is dat zij bij de eventuele komst van Güler als wisselgeld zullen fungeren. Dat ook Lucca wordt genoemd, is echter absurd: de Italiaanse spits werd afgelopen seizoen door Ajax gehuurd van Pisa, waarna de Amsterdamse club besloot af te zien van een samenwerking volgend seizoen. Daardoor zal Fenerbahçe - indien het heil ziet in de komst van Lucca - niet met Ajax, maar met Pisa moeten onderhandelen over een transfer van de boomlange aanvaller.

Ajax-fans op Twitter vergapen zich massaal op het gerucht van BBO Sports. “Ik kan niet geloven hoe slecht de Turkse voetbalmedia zijn. Lorenzo Lucca heeft geen eens een contract meer bij Ajax”, tweet een supporter. “Dit is wel echt toppunt van Turkse mediaverzinsels”, tweet een andere twitteraar.

Hollanda ekibi Ajax, Arda Güler için Fenerbahçe'ye takas içerikli bir paket ile gelecek.



🟡 Calvin Bassey

Stoper



🟡 Owen Wijndal

Sol Bek



🟡 Lorenzo Lucca

Santrafor



💰 8.000.000€ bonservis (Sonraki satıştan %20 pay) — BBO Sports (@bbosports) June 20, 2023

I can't believe how bad Turkish football media is. Lorenzo Lucca doesn't even have a contract at Ajax anymore 😭😭😭😭 — Sam (@TadicPakSchaal) June 20, 2023