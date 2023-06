'Twee oud-Eredivisiespelers kunnen definitieve terugkeer Lukaku bij Inter versoepelen'

Hoewel Romelu Lukaku in het voorbije seizoen geen onomstreden basisspeler was bij Internazionale en in de Champions League-finale tegen Manchester City een gigantische kans op de 1-1 onbenut niet, willen beide partijen graag met elkaar door. De Italianen zitten echter krap bij kas en zullen creatief moeten zijn om Chelsea te overtuigen Lukaku definitief te laten gaan. Een ruildeal is een mogelijkheid. Daarbij zouden zomaar de namen van André Onana en Denzel Dumfries op tafel kunnen komen te liggen.

Lukaku veroverde in 2021 met Internazionale de landstitel, maar keerde in augustus van dat jaar terug bij Chelsea. De Londenaren hadden de Belg in de zomer van 2014 voor een slordige 35 miljoen euro verkocht aan Everton en sloten hem zeven jaar later voor een bedrag van 113 miljoen euro weer in de armen. Maar ook het tweede huwelijk tussen Chelsea en Lukaku werd geen succes. De spits had heimwee naar Italië en keerde zodoende afgelopen zomer op huurbasis terug bij Internazionale, waarvoor hij in het voorbije seizoen veertien keer trefzeker was in 37 wedstrijden.

De oud-speler van ook Manchester United heeft naar verluidt een aanbieding ontvangen uit Saoedi-Arabië, maar hij wil zelf niets liever dan definitief terugkeren bij Internazionale. Lukaku heeft bij Chelsea echter nog een contract tot medio 2026, dus de Londenaren kunnen hoog in de boom zitten. Internazionale kampt al jaren met gigantische geldproblemen en zal hen daarom op een andere manier moeten overhalen. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt het in de lijn der verwachting dat Internazionale en Chelsea elkaar verschillende voorstellen zullen gaan doen. Daarbij zouden onder anderen Onana en Dumfries betrokken kunnen worden.

Onana wordt al langer in verband gebracht met Chelsea. De doelman maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Internazionale en vertelde na de verloren Champions League-finale tegen Manchester City erg gelukkig te zijn in Milaan. Het is desondanks de vraag of hij ook volgend seizoen nog onder de lat staat bij Inter. Volgens La Gazzetta dello Sport is het voor de Italianen erg interessant om naar clubs uit Engeland te luisteren. De voorbije maanden werd 40 miljoen euro genoemd als prijskaartje voor Onana, maar dat zou inmiddels zijn gestegen tot 70 miljoen euro. Chelsea zou op ‘de eerste rij’ zitten om de Kameroener deze zomer over te nemen.

La Gazzetta dello Sport bespreekt ook een eventuele overgang van Dumfries naar Stamford Bridge. De Nederlander werd evenals Onana in een eerder stadium al in verband gebracht met een transfer naar de Premier League, maar volgens La Gazzetta dello Sport is hij niet meer zo ‘heet’ als een paar maanden geleden. Het medium zag de optredens van Dumfries verminderen na het WK. Bovendien heeft Chelsea zich begin dit jaar al verzekerd van een rechtervleugelverdediger. Het telde 30 miljoen euro neer voor de komst van Malo Gusto (Lyon). Dumfries lijkt dus niet de oplossing voor Inter, Chelsea en Lukaku.