'Inter heeft slecht nieuws voor Lukaku, oud-Vitessenaar in beeld'

Internazionale lijkt na het lopende seizoen afscheid te gaan nemen van spits Romelu Lukaku. De Belg wordt momenteel gehuurd van Chelsea en zou, tegen zijn zin, terug naar Londen worden gestuurd. Als opvolger denkt de Italiaanse topclub onder meer aan Lukaku's landgenoot en voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport gaat Inter de optie om Lukaku definitief over te nemen niet lichten. De topscorer aller tijden van de Rode Duivels is in Milaan aan zijn tweede periode bezig. Waar hij in zijn eerste seizoenen nog veelvuldig het net wist te vinden, staat de teller dit seizoen op een schamele drie doelpunten in de Serie A.

Artikel gaat verder onder video

Openda is dus één van de gegadigden om de vrijgekomen positie in het elftal van trainer Simone Inzaghi in te gaan nemen. Hij maakt dit seizoen indruk bij het Franse RC Lens, waarmee hij tweede staat in de Ligue 1. In 31 competitieduels wist Openda al vijftien keer te scoren, onder meer door zowel tegen Toulouse (3-0) als tegen Clermont Foot (0-4) een hattrick te produceren. Tussen 2020 en 2022 werd Openda door Vitesse gehuurd van Club Brugge. In Arnhemse dienst kwam hij in 66 Eredivisieduels tot 28 goals.

Toch is Openda niet de enige kandidaat om de voorhoede van de Nerazurri te komen versterken. Ook Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) en Roberto Firmino (Liverpool) zouden in beeld zijn. Beiden hebben het voordeel op Openda dat ze komende zomer transfervrij zijn, terwijl de oud-Vitessenaar in noord-Frankrijk nog vastligt tot medio 2027.