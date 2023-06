Twitteraars blazen loftrompet over Oranje-duo na openingsgoal Donyell Malen: 'Absolute wereldtop'

Dankzij een doelpunt van Donyell Malen staat het Nederlands elftal halverwege op een 1-0 voorsprong tegen Kroatië. De aanvaller van Borussia Dortmund was het eindstadion van een uitstekende aanval van Oranje, maar kreeg niet alle credits op zijn naam. De aandachtige toeschouwers op Twitter hebben lovende woorden over voor twee spelers van het Nederlands elftal in aanloop naar het doelpunt.

Eén van die twee spelers is Nathan Aké. De linksback van Champions League-winnaar Manchester City sloot dinsdagochtend pas aan bij de selectie, maar onderstreepte direct zijn bloedvorm. Aké had een belangrijk aandeel in de openingstreffer. Datzelfde geldt voor Mats Wieffer. Ook over hem is men razend enthousiast.

Allemaal door die geweldige pass van Aké op Wieffer. Aké is echt absolute wereldtop. #NEDKRO — Eric (@EricMMedia) June 14, 2023

die bal van Ake op Wieffer was magistraal — Tristan (@trlstanlfc) June 14, 2023

Balletje hoor van Ake 👌🏻 — A A (@NilistheLegend) June 14, 2023

Echt een hele goede goal dit. Die bal van Aké is echt geweldig. — Dosty (@Dosty___) June 14, 2023

De winnende pass was de bal van Ake, nauwkeurig, direct en juiste snelheid! — Geert Keizer (@gekeiz) June 14, 2023

Aké is heel stiekem gewoon de beste Nederlandse voetballer geworden. Speelt nu ook weer ijzersterk. #nedkro — Johan over sport (en tv) (@johanjvleeuwen) June 14, 2023

Wieffer is wel echt een heerlijke speler #NEDCRO — Gamaal (@gamaalabdi) June 14, 2023

#NEDCRO wordt Wieffer de Modric van Nederland? — Wout Kegel (@Vleerhof) June 14, 2023