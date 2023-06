Het is over en uit voor het Nederlands elftal. Luka Modric schiet vlak voor tijd vanaf elf meter de 2-4 binnen. De middenvelder mag aanleggen na een onbesuisde tackle van Tyrell Malacia, die in het eigen strafschopgebied Bruno Petkovic onderuit haalt.

