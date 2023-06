Valentijn Driessen begrijpt Ronald Koeman niet: 'Waarom kreeg hij geen kans?'

Valentijn Driessen vraagt zich af waarom Andries Noppert niet keepte tegen Italië. Bondscoach Ronald Koeman koos er zondag voor om Justin Bijlow net als tegen Kroatië het vertrouwen te geven.

Bijlow maakte geen goede beurt in de halve finale van de Nations League en slikte vier tegengoals. Tegen Italië ging het niet veel beter. De 25-jarige doelman, die het voorbije seizoen veel indruk maakte bij Feyenoord, moest de bal drie keer uit het net vissen.

Driessen had het niet vreemd gevonden als Koeman na de halve finale tegen Kroatië een keeperswissel had doorgevoerd. "Bijlow wist geen enkele keer het verschil te maken. Bijna iedere bal tussen de palen is raak. Waarom kreeg WK-keeper Andries Noppert geen kans?", vraagt Driessen zich af in zijn column in De Telegraaf.

Ook begrijpt Driessen niet waarom Koeman koos voor het duo Frenkie de Jong en Mats Wieffer koos. "Hoe kan je Frenkie de Jong koppelen aan anderhalf jaar Eredivisie-ervaring met Simons en Wieffer? Twee spelers, die tegen Kroatië al op hun laatste benen liepen na een loodzwaar seizoen. Beiden speelden dramatisch."