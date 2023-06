Van de Looi geïrriteerd na uitschakeling: "Dat vind ik een beetje een flauwe opmerking"

Jong Oranje is dinsdagavond door Jong Georgië uitgeschakeld op het EK Onder 21 jaar. Bondscoach Erwin van de Looi baalde logischerwijs behoorlijk na de exit, vooral omdat het in zijn ogen onnodig was. “We hebben twee doelpunten gemaakt in drie wedstrijden. Dat is niet genoeg”, was ook zijn duidelijke conclusie.

Bij de NOS ging Van de Looi in op de derde plaats, die werd bereikt omdat Oranje voor de derde keer op rij gelijkspeelde, ditmaal tegen Georgië. “We hebben zoveel kansen gehad om de wedstrijd te winnen…”, baalde de keuzeheer. “Uiteindelijk hebben zij één keer op doel geschoten. Maar zo werkt voetbal. Dat we niet scoren is het grootste euvel geweest dit EK”, doelde hij op de twee doelpunten die Oranje slechts produceerde in de drie groepsduels.

Het tegendoelpunt dat Nederland tegen Georgië incasseerde, was veel te simpel. “We ook hebben niet alles goed gedaan. Tegen Portugal en vandaag krijgen we een doelpunt tegen uit het niets. En in de andere zestien hebben we niet genoeg gemaakt”, analyseerde de coach, die niet wilde meegaan in de constatering dat de huidige lichting talenten van Nederland wellicht wat minder is dan de voorgaande jaren.

“Dat is een beetje een flauwe opmerking zo kort na de wedstrijd. Deze Georgiërs hebben geen wedstrijd in de poule verloren. Ook niet van België, wat een sterke lichting heeft. Ook niet van Portugal, dat een sterk team is. We wisten dat het een sterke ploeg en een sterke poule was”, zei Van de Looi, die anders dan de verslaggever wel vond dat Oranje er alles aan heeft gedaan.

“Dat ben ik niet met je eens”, reageerde hij op de opmerking dat Nederland het misschien ook niet genoeg uitstraalde na de pauze. “We hebben tot het laatste toe gevochten. Maar hoe verder je in de wedstrijd komt, hoe verder zij terug gaan en hoe lastiger het is om er doorheen te komen. We hebben tot de laatste snik gevochten. De jongens hebben er alles aan gedaan. En als je kijkt hoe we beginnen...”, haalde hij nogmaals de miste kansen aan.

Voor de coach zit zijn avontuur er bij de KNVB na vier jaar op door de uitschakeling. Ondanks deze exit is hij overall positief over zijn termijn in Zeist. “Wat we de laatste vier jaar hebben bereikt met Jong Oranje. Twee keer naar het EK. Een positieve swing eraan gegeven. Het team is waardevol geworden, dat is heel positief. Maar dat zie je na zo’n uitschakeling even niet, dat snap ik ook”, besloot Van de Looi.