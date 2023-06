Van der Vaart baalt: 'Ik dacht: eindelijk! Maar dan zie je Van Dijk weer niets doen'

Rafael van der Vaart denkt dat Virgil van Dijk zich wat meer inhoudt na zijn zware blessure. Volgens Pierre van Hooijdonk lijkt het of de aanvoerder zijn oriëntatie kwijt is. De verdediger zag er in de wedstrijd tegen Italië niet goed uit bij het derde doelpunt van Federico Chiesa. De aanvoerder werd makkelijk gepasseerd.

In de rust bekritiseerde Van der Vaart Van Dijk al op een punt. “Als je het hebt over-mijn-lijk-mentaliteit… Kijk naar Van Dijk, die bij de eerste goal half niets doet”, zei de oud-international bij de NOS. Het begin van de tweede helft verliep beter voor de speler van Liverpool. “In de eerste twintig minuten van de tweede helft dacht ik echt van: eindelijk!”

Artikel gaat verder onder video

Bij het derde doelpunt van Italië zag Van Dijk er weer slap uit en Van der Vaart vond dat hij eigenlijk al eerder moest ingrijpen. “Hij moet de jongen uit de zestien houden en uiteindelijk doet hij helemaal niets”, vertelt de oud-international. “Op het einde kun je eigenlijk niks meer doen.”

“Het lijkt wel of hij niet zeker meer is”, gaat Van der Vaart verder. “Hij is zwaar geblesseerd en uit eigen ervaring krijg je dan toch een terugslag.” Van Hooijdonk vindt Van Dijk ook niet meer op zijn oude niveau spelen en wijst op één ding. “Je zou zeggen dat hij zijn oriëntatie kwijt is. Chiesa hoeft maar iets naar links te gaan en hij staat al bij het goal.” “Als je naar achter loopt, ben je eigenlijk al gelijk weg”, eindigt de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid.