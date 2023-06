Oranjekeepster Van Domselaar onthult nieuwe club: 'Word in het diepe gegooid'

De nieuwe club van Daphne van Domselaar (23) is bekend. De keepster van FC Twente en het Nederlands elftal gaat aan de slag bij Aston Villa, afgelopen seizoen de nummer vijf van de Women's Super League in Engeland.

De loopbaan van de jonge keeper nam een enorme vlucht tijdens het EK van 2022. Toen eerste keus Sari van Veenendaal geblesseerd raakte, pakte ze haar kans onder de lat en daarna stond ze die plaats niet meer af. Ondanks een aantal uitstekende reddingen van Van Domselaar sneuvelden de Leeuwinnen in de kwartfinale tegen Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf volgend seizoen wordt Birmingham dus haar nieuwe thuis. Waar wellicht een Engelse topclub verwacht werd, kiest Van Domselaar bewust voor een club net daaronder, zo geeft de keepster aan tegenover de NOS. "Speelminuten maken is belangrijker dan de kleur van het shirt", meent ze. Daarbij houdt ze bewust ook het Nederlands elftal in haar achterhoofd. "De bondscoach kijkt ook naar speelminuten", beseft Van Domselaar. Bovendien kwam haar nieuwe club warm op haar over: "Ik word in het diepe gegooid. Dat is goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik had echt een familiegevoel bij Aston Villa."

Voordat het Engelse avontuur begint, wacht Van Domselaar nog een volgend hoogtepunt in haar nog jonge loopbaan: het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Op 23 juli trapt het elftal van Andries Jonker af met een wedstrijd tegen Portugal. Daarna treffen de Leeuwinnen regerend wereldkampioen Verenigde Staten, om vervolgens af te sluiten met een wedstrijd tegen Vietnam.