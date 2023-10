Twee Nederlanders in top dertig van verkiezing Ballon d’Or Féminin

en Jill Roord behoren tot de dertig beste vrouwelijke voetballers van het afgelopen jaar. De twee Nederlandse speelster eindigden op gezamelijke 29e plaats tijdens de Ballon d’Or Féminin-uitreiking. Aitana Bonmati, speelster van FC Barcelona Vrouwen, eindigde bovenaan op de lijst.

Van Domselaar was de doelverdedigster van de Oranje Leeuwinnen op het WK eerder dit jaar. Op datzelfde WK werden Van Domselaar en Nederland uitgeschakeld in de kwartfinale tegen uiteindelijke winnaar Spanje. De 23-jarige keepster maakte deze transferzomer de overstap van FC Twente naar Aston Villa, waar ze momenteel de eerste keus is onder de lat. Op de Ballon d'Or Féminin-uitreiking eindigde Van Domselaar op plek 29.

Artikel gaat verder onder video

Roord is de andere Nederlandse in de prestigieuze lijst die het moet doen met de 29e plek. De middenveldster van Manchester City was ontzettend belangrijk op het WK. Met vier doelpunten in vijf wedstrijden liet Roord zich op zeer positieve wijze zien. Mede door deze topprestatie verdiende de 26-jarigste Nederlander afgelopen zomer een transfer van VfL Wolfsburg naar Manchester City. In Engeland is Roord ook uitstekend van start gegaan met drie goals in de eerste vier duels.

Bonmati werd uitgeroepen tot de winnaar van de Ballon d’Or Feminin en volgde Alexia Putellas daarmee op. Bonmati won in 2023 het WK met Spanje, en zowel de LaLiga als de Champions League met FC Barcelona. De prijs werd uitgereikt door tennisser Novak Djokovic.