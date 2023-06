Veerman informeerde bij oud-Ajacieden voor PSV

Joey Veerman heeft bij zijn ploeggenoten van het Nederlands elftal geïnformeerd over de aanstelling van Peter Bosz bij PSV. Bij Oranje liepen er meerdere spelers rond die nog met hem hebben gewerkt. Zij hebben goede verhalen overgebracht over de werkwijze van de nieuwe coach in het Philips Stadion.

Onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zaten al bij de Ajax-selectie toen Bosz scepter zwaaide im Amsterdam. Veerman informeerde bij zijn collega-internationals. "Ik heb goede verhalen gehoord over Bosz", vertelde Veerman bij ESPN. "Dat hij een goede trainer is. Dat hij veel voetbal in het elftal wil brengen. Dat is voor mij wel top. Hoog druk op de bal. Veel op de helft van de tegenstander. Aanvallend voetbal. Dat wil ik ook", glimlachte de PSV'er.

Artikel gaat verder onder video

Sowieso was er nog meer reden om te lachen voor Veerman, want hij debuteerde in de troostfinale van de Nations League tegen Italië als international. "Dat was genieten om het Oranje-shirt aan te hebben. Een heel apart gevoel", omschreef Veerman, die ook direct een assist op Georginio Wijnaldum gaf als invaller. "Zeker een fijn balletje was dat, ja. Zo moet het ook. Ik heb wel wat assists gegeven dit jaar. Ik zag Gini vrij staan en die kon zo op de keeper af."

Voor Veerman was het volop genieten en af en toe aanpoten bij Oranje. "Het niveau was best wel goed. Ik heb nog niet eerder op zo'n niveau gevoetbald. Ik kon wel mee, maar je staat ook weleens in de rondo met Frenkie de Jong erbij", zei Veerman met een big smile op zijn gezicht. "Dit gevoel is wel genieten, ja. (...) Al is het jammer dat we twee keer niet aan het langste eind trekken."